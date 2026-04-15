Accoltellato in strada per rapina a Firenze scoppia la polemica politica

Lunedì sera, nel quartiere di Novoli a Firenze, si è verificato un grave episodio di violenza: una persona è stata accoltellata durante una rapina avvenuta in strada. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. L’episodio ha suscitato reazioni politiche e ha acceso il dibattito sulla sicurezza in città. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

FIRENZE – Firenze torna a tremare per un gravissimo episodio di sangue avvenuto lunedì sera (13 aprile), intorno alle 21, nel cuore del quartiere di Novoli. Un uomo di 56 anni è stato accoltellato all’addome durante un tentativo di rapina consumatosi in strada, tra lo sconcerto dei passanti che hanno dato l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che, sotto la minaccia di un’arma, avrebbe cercato di farsi consegnare denaro o oggetti di valore. Al rifiuto e alla resistenza opposta dal 56enne, il malvivente non ha esitato a colpire, sferrando un fendente dritto all’addome prima di dileguarsi nell’oscurità e far perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Accoltellato in strada per rapina a Firenze, scoppia la polemica politica Firenze, accoltellato all'addome durante una rapina in stradaUn uomo italiano di 56 anni è stato accoltellato all'addome durante una rapina avvenuta in strada a Firenze. Andrea Pucci a Sanremo 2026, scoppia la polemica politicaMeno di 20 giorni a disposizione e un cast ancora da completare per il conduttore e direttore artistico Carlo Conti in vista del prossimo Festival di...