A meno di tre settimane dall’inizio, il Festival di Sanremo 2026 è ancora tutto da definire. La scelta del cast non è ancora completa e il conduttore Carlo Conti si trova sotto pressione. La polemica politica si fa sentire, mentre l’organizzazione cerca di mettere a punto gli ultimi dettagli. Nel frattempo, Andrea Pucci si scaglia contro le critiche e si prepara ad affrontare il grande palco.

Meno di 20 giorni a disposizione e un cast ancora da completare per il conduttore e direttore artistico Carlo Conti in vista del prossimo Festival di Sanremo 2026. Gli ultimi ingressi sono quelli dei comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci, che co-condurranno con Conti e Pausini – rispettivamente – la seconda e la terza serata. Cambio di programma, quindi per Lillo, che in un primo momento sembrava destinato alla puntata delle Cover, attualmente ancora ‘scoperta’ sul fronte dei personaggi chiamati ad affiancare Conti e Pausini nella presentazione dei brani in gara. Pucci, da parte sua, ha celebrato l’invito – annunciato dal direttore artistico con un video postato su Instagram – con una foto social che lo ritrae di schiena completamente nudo accompagnata dal messaggio “Sanremo, sto arrivando”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Andrea Pucci a Sanremo 2026, scoppia la polemica politica

Andrea Pucci sale sul palco di Sanremo e subito fa parlare di sé.

La polemica si infiamma tra il pubblico e sui social dopo l'annuncio del cast di Sanremo 2026.

