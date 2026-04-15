Accoltellamento a Sambuceto Di Clemente | Violenza inaccettabile comunità scossa

Nella giornata di martedì, a Sambuceto, un giovane di 19 anni è stato ferito gravemente durante un episodio di violenza. La lite tra due coetanei si è conclusa con un'accusa di aggressione, portando all'arresto di uno dei coinvolti. Il sindaco di San Giovanni Teatino ha condannato l’accaduto, manifestando disapprovazione per quanto successo e affermando che la comunità è rimasta scossa dall’episodio.

“Ferma e decisa condanna” per quanto accaduto a Sambuceto. Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, interviene sull’accoltellamento avvenuto nel pomeriggio di martedì, quando un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito al culmine di una lite con un coetaneo, arrestato per.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Grottaglie, notte di violenza al luna park: sedicenne fermato per l’accoltellamento di due giovaniUna lite esplosa in pochi istanti, sotto le luci e la confusione del luna park allestito per i festeggiamenti di San Ciro, si è trasformata in un... Leggi anche: Violenza tra minorenni e tragedia sfiorata: l'accoltellamento e poi il post social Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ragazzo accoltellato in strada a San Giovanni Teatino; Accoltellamento a Sambuceto, arrestato 18enne: 19enne in Rianimazione; Accoltellato un 19enne; Chieti, storia e memoria al Museo Barbella: presentazione del libro su Mafalda di Savoia. Diciottenne arrestato a Sambuceto per tentato omicidioAncora tanta violenza e tante armi che riempiono la cronaca e denunciano una situazione di emergenza nel mondo giovanile. Un 19enne è stato ferito con tre coltellate ieri pomeriggio a Sambuceto, frazi ... abruzzoindependent.it Accoltellato un 19enneE' ricoverato in rianimazione nell'ospedale di Chieti un giovane di 19 anni accoltellato da un 18enne nel pomeriggio a Sambuceto di San Giovanni Teatino: l'aggressore è stato arrestato ... rainews.it Ci sarebbe una cassa bluetooth contesa alla base della lite sfociata in accoltellamento, avvenuto ieri pomeriggio a Sambuceto, nel comune di San Giovanni Teatino. Un 18enne e un 19enne si sarebbero dati appuntamento in strada per chiarirsi, ma poi il 18e - facebook.com facebook