Nella giornata di alcuni giorni fa a Fondi, in provincia di Latina, un ragazzo di 14 anni ha ferito con un coltello un coetaneo di 16 anni. L’incidente è avvenuto durante un episodio di violenza tra minorenni e, successivamente, sui social media sono stati pubblicati contenuti legati all’accaduto. La ferita riportata dal ragazzo di 16 anni non è risultata grave.

Tragedia sfiorata nei giorni scorsi a Fondi, in provincia di Latina. Un 14enne ha accoltellato un altro ragazzo di 16 anni ferendolo, fortunatamente, non in maniera grave. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Fiorini di Terracina, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe avvenuta per futili motivi. Inoltre, il 14enne ha trovato il tempo di vantarsi sui social del gesto prima di essere disarmato dalla polizia e fermato. È stato poi trasferito presso un servizio minorile romano. In seguito al grave episodio di violenza tra minorenni, si è svolto presso il Comune di Fondi un tavolo straordinario dedicato alla tutela dei minori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Violenza tra minorenni e tragedia sfiorata: l'accoltellamento e poi il post social

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