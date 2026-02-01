Una lite tra ragazzi al luna park di Grottaglie è finita con un coltello in mano e due giovani feriti. La rissa è scoppiata improvvisamente tra alcuni ragazzi e, nel caos, un sedicenne è stato fermato dalla polizia con l’accusa di aver accoltellato i due coetanei. La scena si è svolta sotto le luci dei festeggiamenti di San Ciro, lasciando tutti sotto shock.

Tarantini Time Quotidiano Una lite esplosa in pochi istanti, sotto le luci e la confusione del luna park allestito per i festeggiamenti di San Ciro, si è trasformata in un grave episodio di violenza. È accaduto ieri sera a Grottaglie, dove due ragazzi, di 20 e 16 anni, sono rimasti feriti al termine di una rissa scoppiata per motivi passionali. Gli agenti del commissariato di Grottaglie hanno ricostruito rapidamente l’accaduto, riuscendo in poche ore a identificare il presunto responsabile. Si tratta, come già ricostruito su TarantoToday, di un sedicenne del posto, fermato con l’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie, notte di violenza al luna park: sedicenne fermato per l’accoltellamento di due giovani

Approfondimenti su Grottaglie Notte

Due giovani sono finiti in ospedale dopo una rissa al luna park di Grottaglie durante la festa di San Ciro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Grottaglie Notte

Argomenti discussi: Grottaglie. A bordo di una moto rubata fuggono ad un controllo: due 20enni denunciati dalla Polizia di Stato; Fuga notturna a Grottaglie: controllo sfugge, denunciati due giovani per moto rubata e arma modificata.

Notte di violenza. Rissa a colpi di coltello, quattro feriti in riviera. Arrestato un 21enneIl nuovo anno a San Benedetto è iniziato con una sanguinosa rissa con accoltellamento, accaduta intorno alle ore 3 della notte nella zona del molo sud, dove sono rimasti feriti quattro giovani: un ... ilrestodelcarlino.it

L’allarme è scattato nella notte, quando il personale del Commissariato di Grottaglie è stato allertato per la presenza di due giovani, travisati con caschi integrali, che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di una stazione di servizio alla periferia della città - facebook.com facebook