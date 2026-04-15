Accademia Manfredonia reclamo accolto | i ragazzi dell’Under 14 tornano in campo

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha deciso di accogliere il reclamo presentato dall’Accademia Manfredonia, consentendo così ai giovani dell’Under 14 di tornare a giocare. La decisione è stata comunicata recentemente e si riferisce a una richiesta inviata il 31 marzo 2026. La squadra potrà riprendere le attività ufficiali e partecipare alle competizioni di categoria.

⚖️ GIUSTIZIA SPORTIVASi rende noto che la Corte Sportiva Di Appello Territoriale ha accolto la nostra istanza inoltrata il 31 marzo 2026. Pertanto i ragazzi dell’under 14 ritorneranno in campo già dalla prossima gara interna con il San Marco. Ringraziamo la Corte per aver valutato attentamente la nostra istanza e concesso il beneficio previsto dall’art. 137 comma 2 bis del Codice dí Giustizia Sportiva.Come società siamo al settimo cielo perché dal primo giorno abbiamo combattuto per restituire il campo ai nostri ragazzi. Di contro più di qualcuno ha pensato che la giustizia sportiva deve essere usata come una clava.noi abbiamo dimostrato l’esatto contrario.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Accademia Manfredonia, reclamo accolto: i ragazzi dell’Under 14 tornano in campo Corona-Signorini, accolto parzialmente il reclamo dell’ex paparazzo: il tribunale ridefinisce i limiti della diffamazioneIl collegio composto dai giudici Andrea Borrelli, Anna Bellesi e Serena Nicotra ha riesaminato il provvedimento d’urgenza emesso lo scorso gennaio. Leggi anche: La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il ricorso dell’Accademia Manfredonia