Corona-Signorini accolto parzialmente il reclamo dell’ex paparazzo | il tribunale ridefinisce i limiti della diffamazione

Il tribunale ha parzialmente accolto il ricorso di un ex paparazzo contro il conduttore televisivo, rivedendo i confini della diffamazione. La vicenda riguarda una disputa legale che coinvolge due figure note nel mondo dello spettacolo e della stampa, con una sentenza che ridefinisce alcuni aspetti dei limiti di responsabilità nel campo delle dichiarazioni pubbliche. La decisione si inserisce in una lunga serie di passaggi giudiziari tra le parti.

Il collegio composto dai giudici Andrea Borrelli, Anna Bellesi e Serena Nicotra ha riesaminato il provvedimento d’urgenza emesso lo scorso gennaio. In quell’occasione a Corona era stato imposto di non pubblicare ulteriori contenuti ritenuti diffamatori nei confronti di Signorini, oltre alla rimozione del materiale già diffuso sul web e sui social. Con la nuova decisione, il tribunale ha accolto parzialmente il reclamo dell’ex paparazzo, modificando alcuni aspetti della misura cautelare. In particolare è stato revocato quello che i giudici hanno definito un “sequestro atipico”, cioè non riconducibile né a un sequestro giudiziario né a uno conservativo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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