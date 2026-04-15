Durante la trasmissione televisiva Buongiorno Italia, condotta da Giovanni Lacagnina, è stata presentata la terza edizione del Premio Academy Leaders. La cerimonia è stata introdotta dal professor Roberto Verna, che dirige l’Accademia per la Salute e la Ricerca Clinica. Il premio riconosce i talenti che hanno contribuito a cambiare l’Italia nel settore della salute e della ricerca clinica.

Il professor Roberto Verna, alla guida dell’Accademia per la Salute e la Ricerca Clinica, ha presentato la terza edizione del Premio Academy Leaders durante la trasmissione Buongiorno Italia, condotta da Giovanni Lacagnina. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Accademia stessa e l’Università Guglielmo Marconi, si propone di celebrare il merito e l’impegno civile attraverso il riconoscimento di eccellenze nei settori della cultura, della scienza, dello sport, della società e dello spettacolo. Un mosaico di talenti tra impegno civile e narrazione nazionale. Il riconoscimento non si è limitato a una semplice cerimonia di premiazione, ma ha assunto i connotati di un momento di riflessione profonda sui mutamenti che hanno segnato l’Italia negli ultimi cinquant’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Academy Leaders: il mosaico dei talenti che ha cambiato l’Italia

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