Vergara e Pisilli | come Napoli-Roma ha cambiato il destino dei due giovani talenti

Vergara e Pisilli sono diventati i nomi principali dopo Napoli-Roma, partita giocata domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona, dove le loro prestazioni hanno sbloccato il loro percorso nel calcio di alto livello. La causa del loro exploit si trova nelle assenze di alcuni titolari, che hanno dato loro l’opportunità di mettersi in mostra, ma è stato soprattutto il modo deciso con cui hanno affrontato la gara a far parlare di sé. Un dettaglio che distingue i due giovani è la maturità dimostrata nel gestire la pressione, nonostante la loro età.