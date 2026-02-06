Durante le lezioni di musica, sette bambine hanno subito abusi sessuali da parte del maestro, ora condannato a 11 anni di carcere. La procura aveva chiesto 10 anni, ma il giudice ha deciso di aumentare la pena dopo aver ascoltato le testimonianze protette delle vittime e aver trovato le prove grazie alle microcamere installate durante le lezioni.

Per l’imputato la Procura aveva chiesto la condanna a 10 anni di carcere, ma il giudice è andato oltre stabilendo una pena più alta in un processo con al centro abusi sessuali svelati dalla microcamere e poi confermati dalle vittime in audizione protetta. È stato condannato a 11 anni di reclusione un maestro di musica, che insegnava fino al febbraio dello scorso anno in una scuola primaria a Milano, imputato per violenza sessuale aggravata e anche per un episodio di adescamento ai danni di sette alunne di meno di 10 anni. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Domenico Santoro, nel processo abbreviato, con sconto di un terzo sulla pena e a porte chiuse, scaturito dalle indagini della pm Alessia Menegazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incubo durante le lezioni di musica. Abusi sessuali su sette bambine. Maestro condannato a 11 anni

