Riparte la funivia di Argegno lavori completati per l' avvio della stagione turistica

La funivia di Pigra, che era rimasta chiusa dal 14 gennaio per lavori di manutenzione straordinaria, riaprirà sabato 14 marzo. L'intervento è stato completato e i lavori sono stati ultimati, permettendo così l'avvio della stagione turistica. La ripresa delle attività interessa il collegamento tra Argegno e Pigra, in provincia di Como.

La funivia di Pigra, chiusa dal 14 gennaio per manutenzione straordinaria, come anticipato dal quotidiano La Provincia, riapre sabato 14 marzo. La conferma è arrivata da Atm, anche attraverso il sito ufficiale, e dal sindaco di Pigra Giovanni Balabio. La storica funivia è la soluzione ideale per scoprire un territorio che offre sentieri nella natura, escursioni in montagna, la scoperta di borghi affascinanti e un panorama mozzafiato sul lago di Como e sulle Prealpi lombarde. Un ottima notizia diunque in vista della nuova stagione turistica, per la quale tutti si augurano un ampliamento serale degli orari in modo da rendere più agevole per tutti le risalite e le discese da e per Argegno.