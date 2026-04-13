Messina | ok i lavori all’acquedotto acqua in arrivo con anticipo

I tecnici dell’azienda idrica di Messina hanno portato a termine i lavori urgenti presso la centrale di Torrerossa, che hanno permesso di ripristinare il sistema di pompaggio dell’acquedotto Fiumefreddo. L’intervento è stato completato in tempi utili e i risultati si tradurranno in un arrivo anticipato dell’acqua nelle zone servite. Nessuna altra informazione sui dettagli tecnici o sui tempi di distribuzione è stata comunicata.

I tecnici di AMAM Messina hanno completato con successo gli interventi urgenti presso la centrale di captazione e adduzione di Torrerossa, garantendo il ripristino del sistema di pompaggio dell’acquedotto Fiumefreddo. L’operazione si è conclusa con un anticipo di oltre 3 ore rispetto alla tabella di marcia stabilita, permettendo di risolvere le criticità che avevano interessato la rete idrica cittadina. L’intervento non ha riguardato esclusivamente la centrale di Torrerossa. Grazie a una gestione coordinata dei lavori, i tecnici sono riusciti a operare simultaneamente su altri nodi strategici della rete durante il periodo di interruzione del flusso nelle tubazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: ok i lavori all’acquedotto, acqua in arrivo con anticipo Lavori all'acquedotto: interrotta la distribuzione dell'acqua per un'intera giornataPer eseguire l’intervento di dismissione della condotta che insiste sul ponte e quindi per spostare la rete idrica, sarà necessario interrompere la... Lavori Acquedotto Pugliese: niente acqua in due centri abitati per otto oreAcquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nei centri abitati di Villa Castelli e San Vito Dei Normanni.