Abbracciato a Gesù nuovo post delirante di Trump che torna ad attaccare il Papa Con Vance che gli dà manforte

Donald Trump ha pubblicato un nuovo post in cui si mostra abbracciato a Gesù, con una foto che lo ritrae mentre poggia la testa sul suo petto. Il post è accompagnato da un testo che riprende le sue critiche rivolte al Papa. A supportarlo nelle sue dichiarazioni, c’è anche il commento di un suo alleato politico che condivide il post sui propri canali social. Nessuna reazione ufficiale da parte delle istituzioni religiose o legali finora.

Donald Trump continua a provocare ripubblicando un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo abbraccia mentre lui poggia la sua testa su quella del messia. Dietro a loro una bandiera americana che si sfuma in una luce abbagliante. “Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!”, ha scritto il presidente americano su Truth. La didascalia del post di un account che si chiama ‘Irish for Trump’ dice: “Non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump”. Il precedente post in cui il tycoon si raffigurava come un Gesù guaritore. Appena qualche giorno prima – lunedì scorso – Trump compariva in tunica bianca e rossa, la mano destra sulla fronte di un malato e luce divina che emana da quella sinistra.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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