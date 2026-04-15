Abbracciato a Gesù nuovo post delirante di Trump che torna ad attaccare Trump Con Vance che gli dà manforte

Donald Trump ha condiviso un nuovo post sui social media, in cui si mostra con una foto in cui è abbracciato a una figura che rappresenta Gesù, con la testa appoggiata su di lui. La pubblicazione ha suscitato reazioni e commenti tra gli utenti della piattaforma. A supporto delle sue opinioni, si è espresso anche un avvocato legato al suo team, che ha commentato pubblicamente in suo favore.

Donald Trump continua a provocare ripubblicando un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo abbraccia mentre lui poggia la sua testa su quella del messia. Dietro a loro una bandiera americana che si sfuma in una luce abbagliante. “Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!”, ha scritto il presidente americano su Truth. La didascalia del post di un account che si chiama ‘Irish for Trump’ dice: “Non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump”. Il precedente post in cui il tycoon si raffigurava come un Gesù guaritore. Appena qualche giorno prima – lunedì scorso – Trump compariva in tunica bianca e rossa, la mano destra sulla fronte di un malato e luce divina che emana da quella sinistra.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Abbracciato a Gesù, nuovo post delirante di Trump che torna ad attaccare Trump. Con Vance che gli dà manforte Notizie correlate Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone, "qualcuno gli dica che ha ucciso 42 mila innocenti in Iran"Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran “è quasi finita”, intanto è tornato ad attaccare Papa Leone XIV sul suo... Trump come Gesù, l’immagine con l’AI che scandalizza pure l’Iran: chi ha creato la foto e cosa ha voluto cambiare per attaccare il PapaA rendere ancor più aspro lo scontro con Papa Leone XIV, Donald Trump ha alzato ulteriormente il tiro pubblicando sull’account ufficiale Truth... Tutti gli aggiornamenti Abbracciato a Gesù, nuovo post delirante di Trump che torna ad attaccare Trump. Con Vance che gli dà manforteDonald Trump continua a provocare ripubblicando un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo abbraccia mentre lui poggia la sua testa su quella del messia. Dietro a loro una bandiera ... lanotiziagiornale.it Trump abbracciato da Gesù, il nuovo post pubblicato dal presidente UsaL’immagine è stata postata a distanza di poche ore da quella, poi rimossa, che ritraeva il tycoon in tunica bianca mentre curava un malato ... corrierenazionale.it