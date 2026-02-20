A2a | Aeb rafforza patto con Brianza 460 mln di investimenti entro 2035 230 destinati al territorio

A2a ha annunciato che Aeb investirà 460 milioni di euro nella Brianza entro il 2035, con 230 milioni destinati specificamente al territorio. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare la presenza locale e migliorare i servizi per i cittadini. L’azienda punta a sviluppare infrastrutture e sostenibilità, coinvolgendo direttamente le comunità locali. Questa scelta rappresenta un passo importante per sostenere l’economia e l’occupazione nella regione. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di investimenti in diverse aree del Nord Italia.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Aeb rilancia il proprio impegno sul territorio e conferma la Brianza al centro della propria strategia di sviluppo. L'aggiornamento del Piano industriale al 2035 prevede 460 milioni di euro di investimenti complessivi, di cui circa 230 milioni destinati alla provincia, con l'obiettivo di rafforzare reti, rinnovabili e servizi ambientali. L'annuncio è arrivato nel corso della terza Conferenza del Territorio, tenutasi nei giorni scorsi presso la sede di RetiPiù a Desio: un'occasione di confronto con i Comuni soci sul ruolo di Aeb nella transizione energetica e nell'economia circolare della Brianza.