Serie A2 Brescia doppia gioia Atlantide e Millenium proseguono la corsa

La squadra di pallavolo Brescia ha festeggiato una domenica vincente, grazie alle vittorie di Atlantide e Millenium. La causa di questa giornata speciale è stata la buona prestazione delle due formazioni, che hanno portato a casa punti importanti nel campionato di Serie A2. La Millenium, in particolare, ha dominato sul campo femminile, mentre l’Atlantide ha dimostrato determinazione in quello maschile. Entrambe le squadre hanno mostrato un gioco efficace e preciso, facendo felici i loro tifosi.

Gli appassionati bresciani di pallavolo hanno vissuto una domenica particolarmente felice. In Serie A2, sia la Millenium a livello femminile che l’ Atlantide in campo maschile hanno saputo conquistare una vittoria. L’impresa per eccellenza di questo turno è stata firmata proprio dalla formazione di coach Solforati, che si è imposta con autorità in casa di un avversario temibile come Messina. Un blitz esterno che conferma Parrocchiale (nella foto) e compagne al comando di una Pool Promozione che sta entrando nel vivo del suo percorso. In questo senso la Millenium è chiamata ad un’immediata conferma visto che domani sera alle 20, per il turno infrasettimanale, è attesa a Roma ad una nuova sfida contro la quarta in graduatoria (19 punti, cinque in meno delle lombarde). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A2. Brescia, doppia gioia. Atlantide e Millenium proseguono la corsa Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco e AN Brescia proseguono a braccetto Pallavolo Serie A2. Gioia Emma Villas. Petrella: "Vittoria molto importante» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A2 Tigotà – Doppia vetta in Pool Promozione: Brescia piega una super Trento, Costa Volpino espugna Fasano; Pallanuoto, Brescia batte Posillipo in Serie A1. L’Ortigia regola la Florentia e vede i play-out; Doppia trasferta per la Como Nuoto: contro la Jesina in Serie B, derby a Milano in Serie A2; Serie A2. Brescia, doppia gioia. Atlantide e Millenium proseguono la corsa. Serie A2. Brescia, doppia gioia. Atlantide e Millenium proseguono la corsaGli appassionati bresciani di pallavolo hanno vissuto una domenica particolarmente felice. In Serie A2, sia la Millenium a livello ... sport.quotidiano.net De Akker e President, due sfide lombarde con Como e BresciaDoppia trasferta lombarda per De Akker e President in serie A2 maschile. Alle 12,30, a Monza, la De Akker trova Como. Sulla carta la sfida appare segnata, ma attenzione perché 7 punti degli 11 punti ... ilrestodelcarlino.it Union Brescia, De Francesco: «Siamo arrabbiati» Il centrocampista parla comunque di «lezione importante per la squadra». Leggi l’articolo di Luca Chiarini: https://www.giornaledibrescia.it/sport/calcio/serie-c-pergolettese-union-brescia-intervista-corini- facebook #SerieC, il Brescia cade con la Pergolettese, ok Ternana e Cittadella x.com