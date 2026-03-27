Altofonte escursione e osservazione del Sole al Fiumelato di Meccini

Un gruppo di persone ha partecipato a un'escursione al Fiumelato di Meccini, situato nel territorio di Altofonte. L’attività prevedeva l’osservazione del Sole e l’esplorazione dell’area naturale, caratterizzata da ambienti ricchi di vegetazione e corsi d’acqua. L’evento si è svolto nel cuore verde del territorio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza all’aperto tra natura e cielo.

Escursione e osservazione del Sole al Fiumelato di Meccini. Un’esperienza unica tra acqua, natura e cielo, nel cuore verde di Altofonte. Prenotazione obbligatoria (posti limitati) Inviare nome, cognome ed età: 3478119078 (Sandro); 3206793384 (Loredana). Attività soggetta a condizioni meteo. Animali non ammessi. Cammineremo lungo uno dei tratti più suggestivi del Fiume Oreto, tra vegetazione rigogliosa, radure e cascatelle naturali, immersi in un ambiente fresco e selvaggio. Durante la mattinata osserveremo il Sole con telescopi professionali, scoprendo macchie solari e protuberanze in totale sicurezza. Ore 09:30 – Ritrovo presso area di accesso al sentiero del Fiumelato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Altofonte, escursione e osservazione del Sole al Fiumelato di Meccini Articoli correlati Sotto il sole del Castellaccio: trekking e osservazione solare a San Martino delle ScalePrezzo 25 euro | Ridotto (10–15 anni): 15 euro - La quota comprende: escursione naturalistica con guide Fes, assicurazione Rct, ingresso e visita... Leggi anche: Via Altofonte e via Villagrazia si fanno belle: al via i cantieri (da oltre un milione) per strade e marciapiedi