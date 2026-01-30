Niscemi in volo sulla frana L' auto sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo Spariranno altri trenta metri di città
A Niscemi, un tratto di città rischia di scomparire nel nulla. Un’auto si ferma a un passo dal baratro, ma per fortuna nessuno si fa male. Il Belvedere, che si affaccia sulla frana, resta intatto, ma la terra continua a cedere. Le autorità avvertono che potrebbero perdere altri trenta metri di territorio. La situazione è grave: sono crollati 350 milioni di metri cubi di terreno e le parole di Ciciliano sono dure: “Qui è peggio del Vaiont”. La paura cresce tra i residenti che vivono sotto la minaccia
DAL NOSTRO INVIATO NISCEMI - Di qua la piana di Gela, di la cittadina al centro dell’emergenza: la «nuova» Niscemi. Vista dall’alto è un grumo di case sulla cima di una collina che ha alla base una fascia giallo ocra alta una cinquantina metri. È la grande frana che disegna una sorta di esse e va da sudest a nordovest cingendo l’agglomerato urbano per oltre quattro chilometri. Balza all’occhio ed è già diventata un punto di riferimento per i piloti che volano su quest’angolo di Sicilia meridionale. Siamo a bordo di un AW139 della sezione aerea della Guardia di finanza di Catania, elicottero che in questi brutti giorni di gennaio sorvola l’area del disastro per monitorarlo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
