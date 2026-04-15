A Villadossola La Traviata di Giuseppe Verdi messa in scena da Polimnia Arts Company
A Villadossola, la compagnia Polimnia Arts Company ha portato in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi, dopo il successo del primo appuntamento del 12 marzo con i Cameristi della Scala. La seconda stagione lirico-sinfonica, promossa dall’Amministrazione Comunale, si svolge con il sostegno economico di Fondazione Paola e prosegue con altri eventi in programma. La rassegna mira a offrire un panorama culturale musicale alla cittadinanza.
Dopo il grande successo del primo appuntamento andato in scena lo scorso 12 marzo con i Cameristi della Scala, prosegue la seconda stagione lirico-sinfonica voluta dall'Amministrazione Comunale di Villadossola e realizzata in sinergia e con il fondamentale contributo economico di Fondazione Paola.🔗 Leggi su Novaratoday.it
“La Traviata” di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Verdi con la Filarmonica SestreseSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) A.
Voz Y Alma porta in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi al Teatro GoviVoz Y Alma torna al Teatro Govi con il tradizionale appuntamento con l’opera lirica: domenica 15 febbraio alle ore 15 sarà protagonista “La...