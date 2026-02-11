Voz Y Alma porta in scena La Traviata di Giuseppe Verdi al Teatro Govi
Voz Y Alma torna a portare in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi al Teatro Govi. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio alle 15, con un’interpretazione che promette di coinvolgere il pubblico. Gli appassionati di opera possono aspettarsi una rappresentazione fedele al classico, con musica e voce che riempiranno il teatro.
