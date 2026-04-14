Patrick Saytour a Venezia | La piega e il tempo tra materia e sperimentazione

A Venezia, presso Palazzo Vendramin Grimani, si svolge una mostra dedicata a Patrick Saytour, aperta dal 18 aprile al 22 novembre 2026. L’esposizione, curata dalla Fondazione dell’Albero d’Oro, intitolata “La piega e il tempo”, propone un percorso tra opere che uniscono sperimentazione e materiali diversi. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della città e presenta una selezione di lavori dell’artista.