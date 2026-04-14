Patrick Saytour a Venezia | La piega e il tempo tra materia e sperimentazione
A Venezia, presso Palazzo Vendramin Grimani, si svolge una mostra dedicata a Patrick Saytour, aperta dal 18 aprile al 22 novembre 2026. L’esposizione, curata dalla Fondazione dell’Albero d’Oro, intitolata “La piega e il tempo”, propone un percorso tra opere che uniscono sperimentazione e materiali diversi. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della città e presenta una selezione di lavori dell’artista.
Dal 18 aprile al 22 novembre 2026, a Venezia, negli spazi di Palazzo Vendramin Grimani, la Fondazione dell’Albero d’Oro presenta “Patrick Saytour. Le pli et le temps La piega e il tempo”, prima mostra in Italia dedicata all’artista Patrick Saytour.Curata da Daniela Ferretti, l’esposizione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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