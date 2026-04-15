A Roma si tiene il terzo evento organizzato dal Cen e Cenelec, con il supporto di UNI, dedicato ai nuovi modelli di business per gli Enti di Normazione Europei. La capitale italiana ospita rappresentanti di vari enti di normazione provenienti da tutta Europa, riuniti per discutere delle recenti evoluzioni nel settore. L'incontro si concentra sulle strategie di adattamento e sviluppo delle attività di normazione in un contesto in rapido cambiamento.

È la capitale italiana ad ospitare il terzo evento promosso dal Cen and Cenelec ed organizzato da UNI sui nuovi modelli di business per gli Enti di Normazione Europei. Se si guarda al mondo delle start up hi-tech, quindi inclini allo sviluppo di paradigmi innovativi, solo tre mesi fa, sulla base di una ricerca del Politecnico di Milano, un’azienda su tre, aveva formalizzato una strategia per gestire il proprio sviluppo. Il 40%, per esempio, ha creato una Direzione Innovazione. Garantire la presenza di regole affidabili per rispondere alla complessità di mercati sempre più turbolenti è una delle funzioni indispensabili per un’economia sana. A...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - A Roma il gotha della normazione europea

The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve

Notizie correlate

Supermagic all’Auditorium della Conciliazione: Roma capitale europea dell’illusionismoDa oggi, 22 gennaio, fino all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione di Roma diventa ufficialmente la capitale europea dell’illusionismo...

Il prezzo della benzina è sotto la media europea. Anche Berlino copia Roma sul taglio dei carburantiLa guerra in Medio Oriente ha innescato «uno shock paragonabile alla crisi Ucraina.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Processo Gotha a Reggio, Giorgio De Stefano estraneo ai contesti della 'ndrangheta; Alà dei Sardi è Bandiera Sostenibile 2026: il prestigioso riconoscimento consegnato a Roma.