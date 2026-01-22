Supermagic all’Auditorium della Conciliazione | Roma capitale europea dell’illusionismo

Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione di Roma ospita Supermagic Elementi, la 22ª edizione del principale spettacolo di magia in Europa. L’evento conferma la città come centro internazionale dell’illusionismo, offrendo un’opportunità unica di assistere a performance di alto livello e di scoprire le nuove tendenze del settore. Una manifestazione di grande rilevanza culturale e artistica, dedicata agli appassionati e agli amanti dello spettacolo.

Da oggi, 22 gennaio, fino all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione di Roma diventa ufficialmente la capitale europea dell’illusionismo con Supermagic Elementi, la 22ª edizione del più grande e premiato spettacolo di magia d’Europa. Un appuntamento attesissimo che, anche quest’anno, trasforma il teatro in un viaggio straordinario tra sogno, meraviglia e impossibile. Un cast straordinario di star internazionali della magia. Per questa nuova edizione, Supermagic porta sul palco un cast d’eccezione, riunendo alcuni tra i più grandi illusionisti del panorama mondiale, veri e propri maestri dell’arte magica: Darcy Oake (Canada) – L’illusionista più innovativo della sua generazione.🔗 Leggi su Funweek.it Supermagic Elementi a Roma: all’Auditorium della Conciliazione il più grande spettacolo di magia d’EuropaDal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione di Roma ospiterà Supermagic Elementi, la 22ª edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa. Leggi anche: Supermagic Elementi a Roma: all’Auditorium della Conciliazione il più grande spettacolo di magia d’Europa Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Supermagic. Elementi 2026, all'Auditorium della Conciliazione maghi e illusionisti da tutto il mondo; Arriva a Roma il più grande spettacolo internazionale di magia; Supermagic Elementi, la migliore magia internazionale arriva a Roma; Supermagic all’Auditorium della Conciliazione: Roma capitale europea dell’illusionismo. Supermagic all’Auditorium della Conciliazione: Roma capitale europea dell’illusionismoDa oggi, 22 gennaio, fino all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione di Roma diventa ufficialmente la capitale europea dell’illusionismo con ... funweek.it «Supermagic. Elementi 2026», all'Auditorium della Conciliazione maghi e illusionisti da tutto il mondoNato dall’idea di Remo Pannain, avvocato penalista romano con la passione della magia, lo spettacolo che ha già incantato quasi 300.000 spettatori, vanta anche quest’anno un cast di livello ... roma.corriere.it Supermagic a Roma: all’Auditorium Conciliazione il più grande spettacolo di magia d’Europa - facebook.com facebook Roma eventi weekend. Renato Zero in tour, "Tootsie" al Sistina, "Supermagic" all'Auditorium Conciliazione e... x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.