Il prezzo della benzina in Italia si attesta al di sotto della media europea, mentre anche Berlino ha deciso di ridurre i prezzi dei carburanti, seguendo l'esempio di Roma. Nel frattempo, lo scoppio del conflitto in Medio Oriente ha provocato un rialzo dei prezzi internazionali, con effetti simili a quelli registrati durante la crisi in Ucraina. Le autorità si interrogano su come gestire gli aiuti e le politiche di sostegno, rispettando i limiti di bilancio.

La guerra in Medio Oriente ha innescato «uno shock paragonabile alla crisi Ucraina. Con inevitabili riflessioni: chi dobbiamo aiutare e incentivare nel prossimo futuro tenendo sempre presenti i vincoli del bilancio». L’allargamento delle tensioni nel quadrante del Medio Oriente si fanno sentire. Ieri il titolare del Tesoro (al workshop economico del forum Ambrosetti di Cernobbio) ha messo le mani avanti per ipotizzare interventi per puntellare quelle imprese energivore (vetro, ceramica, acciaio, ecc) e valutare se intervenire. Ma anche per le aziende di trasporto o piuttosto sulle accise. Il problema è l’effetto domino che rischia di riversarsi sulla filiera: «Ci metteremo in ascolto delle categorie», assicura Giorgetti, «per capire quali sono le emergenze. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il prezzo della benzina è sotto la media europea. Anche Berlino copia Roma sul taglio dei carburanti

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