False assunzioni di extracomunitari 9mila euro per ogni pratica I nomi e i ruoli della banda | VIDEO

Un'organizzazione criminale smantellata dalla Squadra Mobile di Napoli avrebbe guadagnato tra i 6.500 e i 9.000 euro per ogni pratica di falso assunzione di extracomunitari, consentendo loro di entrare in Italia. La banda aveva ruoli e nomi specifici, e il sistema illegale aveva un costo elevato per ogni pratica completata. È stato diffuso un video che mostra i dettagli delle operazioni.

Il capo del sodalizio con base a Marcianise era Giuseppe Allosso con la collaborazione del dipendente dell'Ispettorato del Lavoro Ciro Monti. Le richieste per l'ingresso raccolte in due ristoranti a Marrakech e Agadir grazie a una rete di collettori. Coinvolti anche infermiere e commercialista Costava tra i 6.500 e i 9.000 euro una "pratica sicura" che consentiva all'organizzazione criminale sgominata dalla Squadra Mobile di Napoli di fare soldi introducendo in Italia extracomunitari con il meccanismo delle false assunzioni. Emerge dall’inchiesta coordinata dalla Dda di Napoli che ha portato all’esecuzione di 18 arresti. Complessivamente sono stati eseguiti 15 arresti in carcere e tre ai domiciliari ma gli indagati sono in tutto 37. 🔗 Leggi su Casertanews.it

False assunzioni per la residenza a extracomunitari, 9mila euro per ogni pratica. I nomi e i ruoli della banda | VIDEOIl capo del sodalizio con base a Marcianise era Giuseppe Allosso con la collaborazione del dipendente dell'Ispettorato del Lavoro Ciro Monti.

