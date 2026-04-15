A Rieti la terza tappa della Giornata regionale delle dipendenze percorso di ascolto con le istituzioni e le associazioni

A Rieti si è svolta la terza tappa della Giornata regionale delle dipendenze, un evento dedicato all'ascolto di istituzioni e associazioni locali. Dopo le tappe di Viterbo e Frosinone, questa iniziativa ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e associazioni che lavorano nel settore. L'incontro ha previsto confronti e interventi con l'obiettivo di approfondire le problematiche legate alle dipendenze e alle modalità di intervento sul territorio.

(Adnkronos) – Dopo Viterbo e Frosinone, la prima edizione della Giornata regionale delle dipendenze è arrivata a Rieti per continuare l'ascolto e il dialogo con le istituzioni e le associazioni che operano sul territorio. L'obiettivo è strutturare una vera e propria rete che rafforzi le politiche di prevenzione e inclusione sociale nell'ambito del fenomeno delle dipendenze, che oggi include non soltanto l'uso di sostanze, ma anche forme di dipendenza digitale che coinvolgono sempre più precocemente i minori. A dare l'avvio è stato il presidente dell'Asp Isma, Antonio De Napoli, insieme al sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, al prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio, al presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, e ai consiglieri regionali Eleonora Berni e Michele Nicolai.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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