A quando la collocazione della targa?
Sono passati quasi sette mesi dalla riapertura dell’edificio della Materna Martiri di Mulina di Stazzema, avvenuta il 15 settembre 2025, dopo oltre cinque anni di chiusura e il trasferimento dei bambini nel plesso scolastico di Pontestazzemese. In questa occasione, si chiede ora quando verrà collocata la targa commemorativa o informativa relativa alla struttura. La richiesta riguarda l’assenza di segnaletica ufficiale in prossimità dell’immobile.
Sono ormai trascorsi quasi sette mesi dal 15 settembre 2025, giorno in cui è stata riaperta nell’edificio nuovo la Materna Martiri di Mulina di Stazzema, dopo 5 anni e sette mesi di chiusura e conseguente trasferimento del bambini nel plesso scolastico di Pontestazzemese. Ma ancora manca la collocazione della targa in plexiglas “Materna Martiri di Mulina Stazzema”. A sollecitare quell’omaggio è lo storico Giuseppe Vezzoni che ne ripercorre le tappe. "La targa – ricorda – doveva essere collocata il giorno della riapertura ma presentava un refuso, la mancanza della “di”, ma fu deciso di rinviare anche a seguito di un’intervenuta migliore ponderazione su come collocarla.🔗 Leggi su Lanazione.it
ID Refusal: K9 Cop Leaves Scene Without ID or Plates
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