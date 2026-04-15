Sono passati quasi sette mesi dalla riapertura dell’edificio della Materna Martiri di Mulina di Stazzema, avvenuta il 15 settembre 2025, dopo oltre cinque anni di chiusura e il trasferimento dei bambini nel plesso scolastico di Pontestazzemese. In questa occasione, si chiede ora quando verrà collocata la targa commemorativa o informativa relativa alla struttura. La richiesta riguarda l’assenza di segnaletica ufficiale in prossimità dell’immobile.

Sono ormai trascorsi quasi sette mesi dal 15 settembre 2025, giorno in cui è stata riaperta nell’edificio nuovo la Materna Martiri di Mulina di Stazzema, dopo 5 anni e sette mesi di chiusura e conseguente trasferimento del bambini nel plesso scolastico di Pontestazzemese. Ma ancora manca la collocazione della targa in plexiglas “Materna Martiri di Mulina Stazzema”. A sollecitare quell’omaggio è lo storico Giuseppe Vezzoni che ne ripercorre le tappe. "La targa – ricorda – doveva essere collocata il giorno della riapertura ma presentava un refuso, la mancanza della “di”, ma fu deciso di rinviare anche a seguito di un’intervenuta migliore ponderazione su come collocarla.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "A quando la collocazione della targa?"

ID Refusal: K9 Cop Leaves Scene Without ID or Plates

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