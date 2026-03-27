In base alle ultime notizie, il contratto di Massimo Giletti con la Rai potrebbe non essere rinnovato. Tra le ipotesi per una nuova collocazione, si valuta la possibilità di affidargli la conduzione del programma Filorosso, attualmente condotto da Manuela Moreno. La questione riguarda principalmente le decisioni interne all’azienda, senza ulteriori dettagli sui motivi o sugli sviluppi futuri.

Dato che Giletti è a rischio non rinnovo del contratto, si sta pensando di collocarlo alla conduzione di Filorosso che quest'anno è stato presentato da Manuela Moreno Lo scorso 9 marzo avevamo parlato di un problema che stava avendoMassimo Giletti con la Rai, infatti sembrava che nessuno si stesse occupando del rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo giugno.Lo stato delle cosedovrebbe terminare il 31 marzo, sebbene la rete abbia pensato di allungarne la programmazione proprio per far sì cheGiletti arrivi fino alla fine del suo contratto. In questo periodo nessuno dei vertici si starebbe occupando di un’altra possibilità lavorativa per il conduttore che potrebbe presto ritrovarsi, nuovamente, senza alcuna occupazione in Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giletti e la collocazione in Rai, ipotesi Filorosso

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