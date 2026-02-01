Targa modificata | quando un’irregolarità può costare cara

Una serie di controlli sulle targhe dei veicoli ha portato alla luce diverse irregolarità. Dai rivestimenti rovinati alle targhe coperte dai portabici, in alcuni casi si scoprono modifiche che possono costare care. La legge è chiara: quando una targa non è più leggibile o viene alterata, si rischiano sanzioni amministrative e, in certi casi, anche conseguenze penali. Gli agenti della strada stanno intensificando i controlli per verificare che tutto sia in regola e per evitare che le irregolarità passino inosservate.

A volte non la si nota nemmeno. Basta un’imperfezione, come il rivestimento rifrangente rovinato dal sale o dai lavaggi, o una svista, come il fango sollevato in una stradina di campagna bagnata, per alterare la leggibilità della targa. I rischi non sono da prendere sotto gamba: nei casi più gravi, si ricade nel penale. La targa, del resto, è l’identificativo di un’auto o di una moto, deve rimanere integra e sempre leggibile per consentire alle forze dell’ordine di riconoscere immediatamente il veicolo. Chi non la mantiene in ordine, per colpa o per dolo, ricade nei casi previsti dagli articoli 100 e 102 del Codice della strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Targa modificata: quando un’irregolarità può costare cara Approfondimenti su Targa Modificata Pisa, in ginocchio per Gaza? La foto può costare cara ai pompieri Una foto scattata a Pisa lo scorso settembre durante un corteo di solidarietà con Gaza potrebbe avere conseguenze legali per alcuni vigili del fuoco coinvolti. A folle velocità senza assicurazione e con la targa modificata Un veicolo circolava a elevata velocità sulla strada Bazzanese, senza copertura assicurativa e con una targa alterata. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Targa Modificata Argomenti discussi: Latina, minorenne sorpreso su uno scooter rubato. Denunciato per ricettazione; Guida un'auto senza targa, nascondendo una pistola scacciacani: denunciato; I Carabinieri denunciano un quarantaseienne per riciclaggio -; Paternò scooter senza targa 18enne tenta di sfuggire al controllo | denunciato per riciclaggio. La Mia Auto: tutteDal rivestimento rovinato al portabici che copre i numeri, fino ai casi di contraffazione: cosa prevede il Codice della strada quando la targa non è più integra o leggibile, tra sanzioni amministrativ ... gazzetta.it Al cellulare mentre guida, era a bordo di un'auto con la targa modificataSono stati gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitate in servizio di controllo e viabilità nella zona di Torre Gaia (periferia est della Capitale), a notare il conducente di ... romatoday.it Porsche 992.1 Targa GTS Stage1+: 531cv, 666Nm! Su questo esemplare abbiamo effettuato una messa a punto di centralina motore e cambio, in particolare il software gestione motore è stata affinato per garantire il corretto funzionamento con benzina 95 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.