La Casa Bianca critica duramente la Santa Sede per aver rifiutato di partecipare alla prima riunione del Board of Peace, organismo promosso dall’amministrazione Trump per sostenere l’accordo su Gaza. Il portavoce ha definito “spiacevole” questa scelta, sottolineando come la presenza della Chiesa avrebbe potuto favorire il dialogo tra le parti. La decisione del Vaticano ha sorpreso molti, considerando il ruolo storico di mediazione della Chiesa in conflitti internazionali. La questione rimane al centro di attenzione in questi giorni.

La Casa Bianca non nasconde il disappunto per la decisione della Santa Sede di non partecipare alla prima riunione del Board of Peace, l’organismo voluto dal presidente Donald Trump per accompagnare l’attuazione dell’accordo su Gaza. A esprimere apertamente il rammarico dell’amministrazione americana è stata la portavoce Karoline Leavitt, che ha definito l’assenza del Vaticano «profondamente spiacevole». Una presa di posizione insolita nei toni, soprattutto considerando il peso simbolico della Santa Sede e la sensibilità religiosa dell’elettorato conservatore americano. La posizione della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Board of peace, l’affondo della Casa Bianca contro il Vaticano: “Spiacevole il suo no al Board”

Board of Peace, la Casa Bianca contro il Vaticano: “Spiacevole il forfait alla prima riunione”. Berlino invierà un funzionarioLa Casa Bianca critica il Vaticano per aver annullato la partecipazione alla prima riunione del Board of Peace dedicata a Gaza.

Board of Peace, la Casa Bianca risponde al no del VaticanoLa Casa Bianca ha criticato duramente il Vaticano dopo che ha deciso di non aderire al Board of Peace.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.