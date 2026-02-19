board of peace la casa bianca risponde al no del vaticano

La Casa Bianca ha criticato duramente il Vaticano dopo che ha deciso di non aderire al Board of Peace. La causa principale è la scelta del Vaticano di non voler coinvolgersi nelle iniziative internazionali per la pace, suscitando tensioni tra le due istituzioni. Fonti vicine alla Casa Bianca affermano che questa decisione complica gli sforzi comuni contro i conflitti globali. La risposta ufficiale statunitense arriva in un momento in cui le relazioni tra i due si fanno più tese. La questione rimane al centro dell’attenzione internazionale.

Il gelo tra Casa Bianca e Santa Sede non accenna a sciogliersi, anzi. Motivo del contendere è stavolta la mancata partecipazione del Vaticano al Board of Peace. Uno “no” all’iniziativa di Donald Trump definito «spiacevole» in un briefing con la stampa da Karoline Leavitt, portavoce della White House. «La pace non dovrebbe essere di parte, politica o controversa», ha dichiarato, ribadendo che l’obiettivo del Board of Peace è quello di coordinare la ricostruzione della Striscia di Gaza dopo «spargimenti di sangue e povertà». Donald Trump (Ansa). Parolin aveva parlato di «perplessità» da parte della Santa Sede. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Tajani: "Board of Peace, l'Italia sarà al primo incontro". Schlein: "Aggirata la Costituzione" | Parolin: perplessi, Vaticano non parteciperàGiuseppe Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà al primo incontro del Board of Peace, un organismo promosso dall’ex presidente americano Donald Trump, per cercare di promuovere la pace in Medio Oriente.

