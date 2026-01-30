Infiltrazioni e crepe nell' istituto scolastico | arrivano i vigili del fuoco | VIDEO

I vigili del fuoco sono intervenuti al liceo “Amaldi” di Santa Maria Capua Vetere per un sopralluogo. L’edificio presenta infiltrazioni d’acqua e crepe sul terzo piano. La scuola è stata temporaneamente chiusa per sicurezza e si aspetta un intervento rapido per risolvere i problemi strutturali. Gli studenti e il personale sono stati fatti spostare in altri locali in attesa di lavori di sistemazione.

Interdetta la sala conferenze al terzo piano del Liceo "Amaldi" che era stata adibita ad aula. I tecnici della Provincia hanno ravvisato anche altre criticità Infiltrazioni d'acqua nel Liceo “Amaldi” di Santa Maria Capua Vetere. I problemi riguardano il terzo piano dell'edificio scolastico. Già da alcuni giorni si notavano infiltrazioni nei corridoi e disagi tali da far transennare alcuni piccoli punti. Macchie di umido si sono notate anche in alcune classi tanto da disporre il trasferimento degli alunni nei laboratori o in biblioteca, con tutti i disagi del caso visto che si tratta di luoghi non attrezzati per ospitare gli studenti per l'intera giornata.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Santa Maria Capua Vetere Carico di cartoni prende fuoco: arrivano vigili del fuoco e poliziotti Prende fuoco in serata una legnaia, arrivano i Vigili del fuoco che domano il rogo Nella serata di giovedì 18 dicembre, un incendio ha coinvolto una legnaia in via Galeazza a Savignano sul Rubicone. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Santa Maria Capua Vetere Argomenti discussi: Porto Torres, infiltrazioni e crepe sul tetto: a rischio un alloggio popolare; Lotta alle infiltrazioni e corruzione: il gruppo Uniti propone una Commissione Antimafia regionale; Otto piani senza ascensore. Anziani e malati oncologici ostaggio del palazzo popolare; Via Torino, piantumazioni della discordia: la protesta dei residenti. Stazione Santa Lucia, crepe e infiltrazioni. Piove anche sotto le pensilineVENEZIA - L'acqua gocciola dal soffitto della grande pensilina d'accesso alla stazione, dove porzioni del mosaico di rivestimento si sono già staccate. Qui le infiltrazioni ... ilgazzettino.it Facciate in pericolo e problemi di vivibilità: le azioni che oggi riducono i rischiCrepe, distacchi di intonaco, ferri d’armatura ossidati, infiltrazioni da gronde e sottogronde: la facciata è il primo punto in cui il degrado diventa un problema ... virgilio.it CURA DEGLI ZOCCOLI DURANTE L’INVERNO. Prendersi cura degli zoccoli in inverno è fondamentale. Il freddo, l’umidità e i terreni irregolari possono indebolire gli zoccoli e causare fastidi. Zoccoli ben curati: Aiutano a prevenire crepe e infiltrazioni facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.