A palazzo Doebbing la mostra Trilogia livornese Tre pittori livornesi a Sutri

Da metà aprile a metà giugno, palazzo Doebbing apre le sue porte per ospitare la mostra intitolata “Trilogia livornese. Tre pittori livornesi a Sutri”. L’esposizione presenta le opere di tre artisti originari di Livorno, che vengono esposte nella città di Sutri. La rassegna si svolge con ingresso libero e si concentra sulla produzione pittorica di questi autori, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare le loro creazioni.

Dal 19 aprile al 14 giugno palazzo Doebbing ospita la mostra “Trilogia livornese. Tre pittori livornesi a Sutri”. Ideata e organizzata da Roberto Barbieri e Stefano Caprina (Capras), la mostra presenta tre figure di spicco dell'arte contemporanea diverse tra loro, ma unite dalla matrice.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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