ceramisti e pittori i tre loretz in mostra

Una famiglia di artisti che ha lasciato un segno nella storia della ceramica e della pittura. È dedicata ai Loretz la mostra ospitata dalla Fondazione Maria Cosway fino al 17 maggio negli spazi del Polo culturale di via Paolo Gorini e presentata ieri nella Sala della Musica. L’esposizione “I Loretz. Una famiglia di ceramisti e pittori tra Lodi e Milano a fine Ottocento“ è stata inaugurata ieri: prima la visita agli spazi e l’apertura del ristorante didattico della Fondazione Clerici, poi il taglio del nastro. Il progetto intreccia ricerca storica, valorizzazione del patrimonio e inclusione sociale. Al centro del racconto espositivo il percorso di Carlo Loretz, nato a Lodi nel 1841, pittore e decoratore che, grazie all’incontro con l’imprenditore e sindaco Antonio Dossena, si avvicinò al mondo della ceramica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'arte aiuta l'inclusione sociale: ragazzi autistici guide della mostra sui Loretz

Mostra dedicata alla famiglia Loretz. L'arte nella casa di Maria Cosway

I Loretz. Una famiglia di ceramisti e pittori tra Lodi e Milano a fine Ottocento
Una riflessione sulla ceramica lombarda e su una delle famiglie che l'ha interpretata in un periodo di transizione.

