Dove Firenze fa paura Stazione | spaccio e furti Novoli terra di baby gang E il crack si ordina su WhatsApp

A Novoli, a Firenze, i problemi sono sotto gli occhi di tutti. La stazione è diventata un punto caldo per spaccio e furti, e le baby gang si muovono senza troppi freni. Intanto, il crack si compra e si vende anche tramite WhatsApp, rendendo ancora più difficile tenere tutto sotto controllo. La microcriminalità qui non ha le dimensioni di quella delle grandi città, ma si fa sentire forte e chiara, creando tensione tra i residenti.

Firenze, 31 gennaio 2026 – Firenze ha il fiato corto. E i pugni nello stomaco le arrivano a macchia di leopardo da una microcriminalità che non è quella strutturata delle grandi città – qui è semmai più balorda e imprevedibile – ma che s’insinua fra le costole dei rioni e crea disagio, spesso paura, talvolta guai grossi. Baby gang, spaccio, balordi in azione, finestrini spaccati per razzolare spiccioli, vetrine dei negozi con il medesimo destino. Macchia di leopardo si diceva. Perché accanto a zone dove si vive piuttosto serenamente – Coverciano, per dire, o Gavinana, lo Statuto, o perfino l’ Isolotto un tempo zona tempestosa oggi alle prese giusto con qualche grana di poco conto – ce ne sono altre dove gli occhi devono restare vigili h24. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel quartiere Novoli, il giardino di via Magellano è al centro di preoccupazioni per la sicurezza.

Un episodio di violenza avvenuto alla stazione dei pullman di Macerata ha coinvolto un giovane, che è stato minacciato con un coltello e derubato.

