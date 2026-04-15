A Naro partono i cantieri tra asilo nido scuole e parchi gioco | ecco gli interventi

A Naro sono iniziati i lavori pubblici previsti dall’amministrazione comunale, tra cui interventi su asili nido, scuole e parchi gioco. I cantieri riguardano anche la riqualificazione di spazi urbani e alcuni uffici comunali. L’obiettivo è migliorare i servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, oltre ad aggiornare le strutture pubbliche della città. I lavori sono attualmente in corso e coinvolgono diverse zone del territorio.

Cantieri aperti e interventi in corso a Naro, dove l’amministrazione comunale annuncia l’avvio di una serie di lavori pubblici che riguardano servizi per l’infanzia, scuole, spazi urbani e uffici comunali. A comunicarlo è il sindaco Milco Dalacchi che parla di un primo pacchetto di opere già.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Aree gioco nei parchi e nelle scuole: il Comune avvia 12 interventi di riqualificazioneGli interventi riguardano complessivamente 12 ambiti di intervento, di cui 7 nei parchi e nelle aree verdi cittadine e 5 all’interno di scuole... Strade, parchi, piazze, servizi: partono i cantieri della primaveratrade, parchi, piazze, servizi: tra la primavera e l’estate sono svariati gli interventi in partenza che riguardano le aree della città sopra la...