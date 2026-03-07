Strade parchi piazze servizi | partono i cantieri della primavera

In città sono stati avviati numerosi interventi di ristrutturazione e manutenzione che coinvolgono strade, parchi, piazze e servizi pubblici. I cantieri si concentrano principalmente nelle zone sopra la statale e nelle aree più a nord e a sud del territorio. Questi lavori sono stati annunciati e sono pronti a partire nel corso della primavera e dell’estate.

trade, parchi, piazze, servizi: tra la primavera e l'estate sono svariati gli interventi in partenza che riguardano le aree della città sopra la statale o nelle zone più a nord e sud del territorio. Solo per le infrastrutture legate alla viabilità e mobilità - strade, parcheggi, marciapiedi, collegamenti – sono previsti investimenti per 5 milioni di euro. Tra le opere principali che partiranno nei prossimi mesi, la realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale tra la Statale 16 e Via Barsanti, destinato a sostituire l'attuale attraversamento semaforico e il completamento di tre itinerari ciclabili strategici - Via Turchetta, Via Acquario e Via Pomposa - ai fini del potenziamento e ricucitura dell'intera rete di percorsi, che saranno completati entro la primavera del 2027.