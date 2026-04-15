‘A morte ’o ssaje ched’è?… è una livella

Il 15 aprile del 1967 si ricordano i 56 anni dalla scomparsa di Totò, uno dei volti più noti del cinema e della comicità italiana. Comico, attore e scrittore, Totò è stato considerato un simbolo della cultura popolare del suo tempo. La sua morte ha segnato la fine di un’epoca nel mondo dello spettacolo e della comicità italiana. La sua figura è ancora oggi ricordata per il contributo artistico e il modo in cui ha rappresentato la società.

“‘A morte ’o ssaje ched’è?. è una livella”. “Il 15 aprile del 1967 ci lasciava Totò, il principe della risata. Lo ricordiamo in questo scatto dell’Archivio fotografico Riccardo Carbone al Teatro San Carlo (1966) con la compagna Franca Faldini”, è il ricordo del teatro San Carlo per la morte.🔗 Leggi su Napolitoday.it poesia di Toto' a Livella Notizie correlate Cercansi artisti per il Sì nel marasma di No che livella la cultura italianaC’è la maratona di sei ore per il No, c’è il reading per difendere il Csm, c’è il post di Moretti che detta la linea. Albero cade durante una caccia alle uova in Germania: morte una 16enne ed una mamma con la sua bimbaTre persone, tra cui una madre e la sua bambina di dieci mesi, sono morte dopo che un albero è caduto su un gruppo durante una caccia alle uova di...