In Italia, si cercano artisti per sostenere il Sì in un panorama dominato dal No, che si manifesta attraverso una maratona di sei ore e un reading a difesa del Csm. Nel frattempo, un post di un regista noto indica la posizione ufficiale. La scena culturale si muove tra eventi pubblici e interventi sui social, evidenziando una forte polarizzazione nel dibattito.

C’è la maratona di sei ore per il No, c’è il reading per difendere il Csm, c’è il post di Moretti che detta la linea. E poi video-appelli in tutte le salse: quello “esilarante” di Ficarra e Picone per difendere “la sana e robusta Costituzione”, quello un po’ kammerspiele di Fiorella Mannoia che quasi scoppia in lacrime (“io non ci capisco nulla ma ho paura e voto No”). C’è Ermal Meta che evoca Falcone e Borsellino o Manuel Agnelli vestito come alla tesi di laurea che ha “maturato la sua scelta dopo confronti con magistrati, avvocati e tecnici” – ma se vince il Sì, vogliamo Giorgio Mulé giudice a “X Factor”, per cortesia. Ci sono le gag tipo spot della Tim con Elio Germano che per l’occasione si apre un profilo social – e speriamo non smetta, ne vogliamo ancora, non mollare Elio, mi raccomando. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cercansi artisti per il Sì nel marasma di No che livella la cultura italiana

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