Oltretorrente cittadini in campo per l’ Aiuola della Pace

A causa del crescente interesse per la riqualificazione urbana, cittadini e volontari dell’Oltretorrente di Parma hanno partecipato a un nuovo evento di cura collettiva. Domenica 22 febbraio, hanno lavorato insieme per migliorare un’area verde del quartiere, coinvolgendo anche studenti e associazioni locali. La giornata ha visto la piantumazione di nuovi alberi e la pulizia di spazi pubblici. Un passo concreto verso un quartiere più vivibile e solidale.

Prosegue il percorso di rigenerazione urbana nell'Oltretorrente di Parma, dove domenica 22 febbraio cittadini, volontari e realtà del territorio sono stati protagonisti di una nuova giornata di partecipazione attiva. A partire dalle ore 10, Piazza delle Barricate ha ospitato la seconda tappa del progetto promosso da CIAC, all'interno del Patto di Collaborazione "Aiuola della Pace. Dalla cura del verde alla cura delle relazioni", siglato con il Comune. L'iniziativa punta a trasformare uno spazio pubblico partendo da un'idea semplice: un luogo curato, vissuto e condiviso diventa automaticamente anche più sicuro.