Via Michelangelo porte in legno abbandonate nell' aiuola spartitraffico

Da mesi le porte in legno sono ancora lì, abbandonate nell’aiuola tra via Bernini e viale Michelangelo. Qualcuno le ha gettate lì senza pensarci, lasciandole a prendere acqua e a marcire nel verde. La zona sembra dimenticata, e nessuno si è ancora preoccupato di rimuoverle. La situazione resta sotto gli occhi di passanti e residenti, che chiedono interventi urgenti.

Nell'aiuola che collega via Bernini a viale Michelangelo, da mesi giacciono una serie di porte in legno che qualche incivile (uno dei tanti) ha pensato bene di gettare all'interno dello spazio verde. Giorni fa gli operatori della Reset hanno ripulito l'aiuola ma hanno lasciato a bella vista gli ingombranti. La Rap è stata informata? Le due partecipate comunicano tra di loro? Sembrerebbe di no. Al sindaco Lagalla faccio notare che le periferie non sono meno importanti del centro storico, si faccia un giro e vedrà in quale degrado viviamo!

