Il governo italiano ha confermato il suo sostegno a Kiev, con la premier che ha affermato come un'Europa divisa favorisca le strategie di Mosca. Dopo aver subito un ripensamento nei rapporti con l'ex alleato statunitense, la leader ha ribadito il suo impegno nel sostenere l'Ucraina, in un momento in cui le alleanze internazionali continuano a mostrare segnali di tensione. La situazione politica si fa sempre più complessa, con scelte che influenzano il quadro globale.

Dopo essere stata scaricata da Donald Trump, su cui aveva scommesso tutta la sua linea di politica estera, dopo aver tagliato i ponti anche con Israele con la sospensione del memorandum sulla Difesa, dopo aver assistito alla sconfitta dell’amico ungherese Viktor Orban, a Giorgia Meloni non resta che aggrapparsi a Volodymyr Zelensky e tentare così un riavvicinamento all’Europa, i cui principali leader l’hanno finora snobbata anche per la sudditanza mantenuta fino a qualche giorno fa nei confronti della nuova amministrazione Usa. A Meloni non resta che Zelensky. Giorgia conferma il sostegno a Kiev e dice: “Un Occidente diviso è un regalo a Mosca”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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