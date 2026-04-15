A Manfredonia si svolgono il 17 e 18 aprile due giornate dedicate alla diabetologia, intitolate “Diabetes and Unmet Needs 3”. L’evento si tiene in diverse sale della città e prevede interventi di specialisti che affrontano le problematiche legate al diabete. Partecipano professionisti del settore, con l’obiettivo di condividere aggiornamenti e studi recenti sulla gestione della malattia. La manifestazione si rivolge a medici, ricercatori e operatori sanitari.

Responsabili scientifici del convegno sono la Prof.ssa Olga Lamacchia e il dott. Cosimo Rodia. In Puglia sono circa 300.000 le persone che convivono con il diabete. Un dato che restituisce la dimensione di una condizione che non riguarda solo la salute, ma incide concretamente sulla vita quotidiana, sulle relazioni e sull’organizzazione familiare. L’iniziativa nasce proprio da qui: dall’esigenza di superare un approccio esclusivamente clinico e riportare al centro la persona. Non solo protocolli e numeri, ma esperienze, bisogni reali e qualità della vita. L’obiettivo è costruire una diabetologia capace di accompagnare, in cui le tecnologie rappresentino un supporto concreto e accessibile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia due giornate dedicate alla diabetologia: il 17 e 18 aprile “Diabetes and Unmet Needs 3”

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