A Luschi il premio Sangiorgino

Il comandante della Polizia locale dell’Empolese Valdelsa ha ricevuto il premio “Sangiorgino”. La cerimonia si è svolta nella giornata di ieri, alla presenza di autorità e rappresentanti delle forze dell’ordine. Il riconoscimento è stato attribuito per il suo ruolo nel settore e il suo impegno nel servizio pubblico. La premiazione si è tenuta in una sala della zona, con diversi partecipanti e qualche intervento di ringraziamento.

EMPOLESE VALDELSA Il comandante della Polizia locale dell’Empolese Valdelsa, Massimo Luschi, ha ricevuto il “Sangiorgino 2026“, assegnato ogni anno dall’associazione Centro Culturale I Ragazzi di San Giorgio ad associazioni, enti, aziende, scuole, personalità che si sono distinte in diversi campi, dal sociale a quello umanitario e sanitario, passando agli ambiti sportivo, artistico e culturale. Luschi ha ricevuto il premio perché nel corso degli anni si è distinto per “gesti di altruismo e sensibilità verso le attività di volontariato e soccorso cittadino“. Tra gli episodi che hanno contribuito alla scelta della commissione c’è anche “l’indagine, individuazione e arresto del responsabile dell’incendio doloso di alcuni mezzi della Croce Rossa di Certaldo nella notte del 3 aprile 2013“.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Luschi il premio “Sangiorgino” Sanremo, a Mogol il premio alla carriera: “Il mio premio non c’entra nulla con la politica”Giovedì sera all'Ariston Mogol riceverà un importante premio che gli verrà consegnato dalla città di Sanremo: quello alla carriera Giovedì è atteso... Inter-Juve finisce al Pirellone: lite in Regione per il premio a Bastoni. "E a Kalulu il premio cornuto e mazziato"Polemiche per la proposta (di consiglieri interisti) di insignire Bastoni del Premio Rosa Camuna per le scuse dopo aver simulato un fallo.