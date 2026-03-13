Inter-Juve finisce al Pirellone | lite in Regione per il premio a Bastoni E a Kalulu il premio cornuto e mazziato

In Lombardia, una discussione tra rappresentanti politici ha coinvolto il mondo del calcio, con l’obiettivo di assegnare il premio Rosa Camuna ad Alessandro Bastoni dell’Inter. La proposta è stata avanzata da due esponenti politici, uno di FdI e uno del Pd, quest’ultimo anche presidente dell’Inter Club Pirellone. La discussione si è poi spostata su altri premi, tra cui quello a Kalulu.

Polemiche per la proposta (di consiglieri interisti) di insignire Bastoni del Premio Rosa Camuna per le scuse dopo aver simulato un fallo. Lucente: "Sarebbe un esempio di correttezza?" Il calcio fa litigare in Regione Lombardia, in particolare nerazzurri e bianconeri. Tutto parte dalla proposta di Federico Romani (FdI) e Pietro Bussolati (Pd, presidente dell'Inter Club Pirellone) di insignire Alessandro Bastoni, calciatore dell'Inter, del premio Rosa Camuna. Il motivo? L'aver dimostrato maturità nel riconoscere un proprio errore, in particolare la simulazione che ha portato all'ingiusta espulsione di Kalulu durante la recente partita Inter-Juventus. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

