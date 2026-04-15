A luglio, i voli da Perugia verso Madrid dovrebbero riprendere, secondo le dichiarazioni della presidente della Regione. La stessa ha annunciato l’intenzione di avviare nuovamente i collegamenti aerei nella prossima stagione estiva. Nel frattempo, si sta cercando un nuovo direttore per gestire le operazioni aeroportuali, con l’obiettivo di assicurare il ripristino dei voli internazionali.

Entro luglio la presidente della Regione, Stefania Proietti, vuol far partire gli aerei da Perugia alla volta di Madrid. E’ l’obiettivo che si è data in vista della nomina del nuovo Cda della Sase – che dovrebbe avvenire già fra due giorni –, la società che gestisce lo scalo di Sant’Egidio. Ieri la governatrice ha preso parte a una conferenza stampa proprio all’interno dello scalo dell’Umbria: con lei c’erano il presidente della società, Antonello Marcucci e i consiglieri, tutti in procinto di concludere il proprio mandato. E al di là dei ringraziamenti e dei complimenti per il lavoro svolto – che obiettivamente ha fatto cambiare marcia al nostro aeroporto – sul tavolo c’è già la nuova sfida, quella appunto del nuovo Consiglio di amministrazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A luglio il volo per Madrid. E Proietti vuole un nuovo direttore

Regione Umbria, opposizione all'attacco: "La giunta Proietti perde pezzi, il direttore Paggi si dimette"Un fatto politico definito "grave" e che "non può essere archiviato come una semplice vicenda interna agli uffici".

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