CdS – addio all’Atletico Madrid a luglio

Un giocatore lascia il club di Madrid a luglio 2026, secondo quanto riportato dal Corriere. La notizia riguarda l’addio di una figura importante e riconosciuta all’interno della squadra. L’annuncio arriva attraverso una comunicazione ufficiale e si riferisce a un calciatore che ha avuto un ruolo significativo nel club. La decisione sarà efficace a partire dalla prossima sessione di mercato estiva.

2026-03-24 18:22:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Addio da leggenda all’Atletico Madrid. Il saluto dell’Atletico Madrid segna la fine di un’era. Arrivato nel 2014 dalla Real Sociedad, Griezmann è diventato il miglior marcatore di sempre del club con 211 reti, oltre a essere il quarto giocatore per presenze totali (488). Con i colchoneros ha conquistato la Supercoppa di Spagna nel 2014, l’Europa League nel 2018 e la Supercoppa UEFA nello stesso anno. Nel mezzo anche l’esperienza al FC Barcelona tra il 2019 e il 2021, prima del ritorno a Madrid. O ra, a 35 anni, per Griezmann si apre una nuova sfida oltreoceano, con l’obiettivo di lasciare il segno anche in MLS e continuare a essere protagonista lontano dall’Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – addio all’Atletico Madrid a luglio Articoli correlati Leggi anche: CdS – Atletico Madrid, ufficiale il colpo Lookman: i dettagli dell’affare Leggi anche: CdS – Atalanta, l’Atletico Madrid fa sul serio per Ederson: tutte le cifre dell’affare Aggiornamenti e notizie su Atletico Madrid Pagina 1 | Griezmann firma con l’Orlando City e vola in MLS: addio all'Atletico Madrid a luglioIl campione del mondo 2018 lascia i colchoneros dopo oltre dieci anni: contratto fino al 2028 negli Stati Uniti e nuova avventura all'orizzonte ... corrieredellosport.it Griezmann firma con l’Orlando City e vola in MLS: addio all'Atletico Madrid a luglioIl campione del mondo 2018 lascia i colchoneros dopo oltre dieci anni: contratto fino al 2028 negli Stati Uniti e nuova avventura all'orizzonte ... corrieredellosport.it