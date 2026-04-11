Domenica torna Vivicittà ecco tutte le strade chiuse a Latina

Domenica si svolgerà a Latina l’evento Vivicittà, con diverse strade e piazze chiuse al traffico. L’ordinanza del Comune di Latina, pubblicata sull’albo pretorio, indica che il divieto di circolazione sarà in vigore in tutte le vie e piazze interessate dalla gara, tra cui piazza del Popolo. La misura riguarda tutti i veicoli e resterà in vigore durante lo svolgimento della manifestazione.

Domenica torna Vivicittà a Latina e sono diverse le strade chiuse, come specifica l'ordinanza del Comune di Latina pubblicata sull'albo pretorio che ordina l'istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze interessate dal percorso della gara: piazza del Popolo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Mezza Maratona di Latina: le strade chiuse e i divieti per domenica 29 marzoOltre alla gara principale di 21,097 chilometri, sono previste anche la competitiva di 9,8 chilometri e la Family Walk gratuita di 2,7 chilometri. Tredesin de marz, tutte le strade chiuse al traffico domenicaDomenica 15 marzo è previsto il cosiddetto Tredesin de marz (“il tredici di marzo"), un tradizionale evento milanese che ogni anno ricorre in questo...