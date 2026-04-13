Il nuovo Toyota RAV4 in anteprima a Firenze | l' imperdibile open weekend del 18 e 19 aprile
A Firenze si terrà un open weekend il 18 e 19 aprile dedicato alla presentazione del nuovo Toyota RAV4. La vettura presenta un design aggiornato, motorizzazioni elettrificate di quinta generazione e nuove tecnologie integrate. L’evento offrirà l’opportunità di scoprire da vicino le caratteristiche di questa versione rivista dell’iconico SUV. La manifestazione si svolgerà in una sede dedicata, aperta al pubblico interessato a conoscere i dettagli del modello.
L’icona che ha ridefinito il concetto di Sport Utility Vehicle torna con un design rivoluzionario, motorizzazioni elettrificate di quinta generazione e una tecnologia di bordo senza precedenti.Nuovo Toyota RAV4BiAuto Toyota Firenze annuncia con orgoglio l’arrivo nei propri showroom del Nuovo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Ad Arezzo un Open weekend dedicato al Nuovo Toyota RAV4 HybridIl Nuovo Toyota RAV4 Hybrid è un SUV che conosce il proprio valore e lo dimostra.