A pochi giorni dall’intervista rilasciata al New York Times, il presidente del club partenopeo ha attirato l’attenzione con alcune dichiarazioni. La discussione si concentra principalmente sul futuro tecnico della squadra, con il nome di un ex allenatore molto vicino alla società che torna spesso nelle conversazioni. La situazione resta aperta, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

De Laurentiis tiene banco con l’intervista al New York Times. Ne scrivono tutti, in ottica Napoli ma anche in chiave Nazionale dove Conte è uno dei favoriti insieme con Massimiliano Allegri. Repubblica Napoli ne scrive e Marco Azzi commenta così: De Laurentiis continua infatti a staparlare anche della questione panchina, quando gli basterebbe alzare il telefono per fare il punto della situazione in privato. Repubblica scrive che De Laurentiis ha cavalcato i rumors (definiti tiepidi) su Conte alla Nazionale e ha voluto far capire che nessuno insostituibile. Per kl quotidiano il nodo è anche il futuro. De Laurentiis arriva al confronto meno debole dello scorso anno anche se sa benissimo che il nodo sono le garanzie future che chiederà il tecnico.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A De Laurentiis basterebbe alzare il telefono e chiamare Conte

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De Laurentiis furibondo con Gravina al telefono dopo Atalanta-Napoli (Corsport)La decisione di Chiffi ha influenzato il risultato e di conseguenza la corsa alla Champions e alla zona Europa.